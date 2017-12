Apple pede desculpas por desempenho lento do iPhone

Após assumir que reduz o desempenho de algumas baterias de iPhone, a Apple divulgou em seu site oficial um pedido de "desculpas". "Nós sabemos que alguns de vocês sentem que a Apple os decepcionou. Pedimos desculpas. Houve um mal-entendido sobre tudo isso, então gostaríamos de esclarecer algumas mudanças que estamos fazendo", diz o comunicado.

Numa tentativa de explicação, a empresa detalha o funcionamento das baterias e porque elas envelhecem. Além disso, a fim de "reconhecer a lealdade e reconquistar a confiança" de seus clientes, afirma que em 2018 vai reduzir o preço de das baterias do iPhone 6 em US$ 50 (de US$ 79 para US$ 29), para quem precisa da substituição do produto. A Apple ainda vai criar um aplicativo diponível para iOS que informará sobre as condições da bateria do celular, para que o cliente veja o quanto a performance está sendo afetada ou não.