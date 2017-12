Cirurgiões russos extraem 150 objetos metálicos do estômago de uma idosa

Cirurgiões conseguiram retirar do estômago de uma mulher de 74 anos – residente da república de Buryatia – mais de 150 objetos metálicos tais como chaves, parafusos e porcas.

A mulher, que foi internada no centro médio Semashko no início de dezembro para se tratar, continuava com febre por razão desconhecida. Para resolver a questão, os médicos decidiram fazer uma endoscopia gastrointestinal na paciente para descartar possível anemia.

A garganta e o esôfago da paciente estavam perfeitos, mas no estômago foi encontrado um grande número de objetos estranhos.

A médica, que estava fazendo o exame, retirou quatro chaves com o endoscópio, mas preferiu não continuar retirando para não prejudicar a idosa, sendo assim chamou os cirurgiões do hospital.

Durante a cirurgia, os médicos extraíram 152 objetos metálicos, incluindo ferrolhos e peças de armadura de até 15 centímetros de comprimento que já estavam em processo de oxidação.

Depois de extrair todos os elementos estranhos da barriga da mulher, a equipe médica comprovou que as paredes do estômago estavam em bom estado e que já não havia risco algum para a saúde dela.

O comunicado do hospital não especifica nem quando nem como todos os objetos chegaram ao estômago da mulher.

