Um eletricista encontrou um cadáver parcialmente preservado de uma criatura semelhante a um dinossauro em Jaspur, uma pequena cidade da província indiana de Uttarakhand. A descoberta foi feita em novembro do ano passado, informa o The Times of India.

Os cientistas estão tentando identificar a criatura através de análises de DNA e testes de carbono, que ajudarão também a determinar a sua idade. A descoberta do animal, de 28 cm de comprimento, um pescoço de 5 cm e um crânio de 9 cm, deixou os especialistas e os cientistas perplexos, indica o The Times of India.

​"Fiquei chocado quando vi o esqueleto, nunca tinha visto nada assim. Chamei algumas pessoas para ver e todos ficaram igualmente surpreendidos", contou o eletricista.

Criatura estranha parecida com dinossauro deixa cientistas perplexos

Apesar da grande semelhança da criatura com os dinossauros, os especialistas consideram que as chances de o animal pertencer a esta classe são mínimas.

"Um esqueleto de dinossauro não poderia ter sido encontrado em uma condição tão bem conservada depois de milhões de anos, sem ficar em um estado fossilizado. A única maneira é que pudesse ter sido preservado quimicamente em um museu. Mas se fosse assim, como acabou por ser encontrado aqui?", se pergunta Aaryan Kumar, estudante de paleontologia na Universidade de Deli.

De acordo com uma das hipóteses, poderia se tratar de um feto deformado de um animal comum: "Isso parece ser um feto geneticamente deformado de um animal. Poderia pertencer à família dos caprinos", opinou Sarpreet Singh, veterinário da Universidade de Agricultura e Tecnologia GB Pant.

​No entanto o mistério permanece e não tem explicação clara até hoje.

