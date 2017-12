Veja as fotos mais engraçadas dos animais na natureza de 2017 

O júri do concurso anual Comedy Wildlife Photography Awards escolheu a foto mais engraçada dos animais na natureza selvagem de 2017.

A foto mostra três corujas, uma das quais está caindo do galho. A imagem foi feita pelo fotógrafo húngaro Tibor Kercz.

No prêmio "Na terra" venceu o fotógrafo italiano Andrea Zampatti, que tirou a fotografia de um rato-do-campo em um flor.

A melhor foto debaixo da água foi capturada pelo australiano Troy Mayne e mostra uma tartaruga aborrecida empurrando um peixe.

Na categoria "No ar" venceu o “pássaro foguete" feita pelo escocês John Threlfall.

As fotos dos outros finalistas do torneio foram publicadas na página do concurso no Facebook.

O concurso Comedy Wildlife Photography Awards é realizo anualmente. As melhores fotos são selecionadas a partir de trabalhos enviados de todo o mundo. Este ano, o júri recebeu 3,5 mil fotos de 86 países. Entretanto, a intenção da competição é mais profunda: segundo os organizadores, o concurso fala sobre preservação. O trabalho é realizado junto com a organização Born Free e diversas outras organizações de defesa dos animais e da natureza.

