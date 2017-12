Melhor chuva de meteoros do ano poderá ser vista nesta quarta-feira

Uma das mais espetaculares chuva de estrelas cadentes do ano poderá ser vista na noite desta quarta-feira (13) e madrugada de quinta (14). Conhecida como Geminídios, o fenômeno acontece no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e poderá ser visualizado a olho nu. De acordo com a Agência Espacial Norte-Americana (NASA), esta será a melhor chuva do ano.

Estão previstos em torno de 120 meteoros por hora. O número é bem maior do que o das chuvas de meteoros anteriores, que alcançaram o pico de 20 a 100 estrelas cadentes por hora. A melhor visibilidade será entre 1h e 3h da manhã, informa os meteorologistas. O céu mais limpo, com o horizonte aberto ajudará as pessoas a admirarem a chuva.

Segundo o Observatório Nacional, os meteoros são pequenos corpos celestes que se deslocam no espaço e entram na atmosfera da Terra. A partir disso, eles queimam parcial ou totalmente, devido ao atrito com o oxigênio. Desta forma, o fenômeno gera um risco luminoso no céu, a chamada estrela cadente. O Geminídios acontece justamente quando o planeta orbita a constelação de Gêmeos.