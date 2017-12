Mutirão de Cirurgias no Hospital Regional da Chapada no município de Seabra, na Bahia

O Hospital Regional da Chapada (HRC), recém-inaugurado pelo governador Rui Costa, iniciou o atendimento à população da região neste domingo (3). A previsão é que neste primeiro dia sejam realizadas 30 cirurgias eletivas, que envolvem os procedimentos de retirada de hérnia inguinal, umbilical e epigástrica, histerectomia (retirada do útero) e colecistectomia por videolaparoscopia (remoção da vesícula por vídeo).

Pacientes de Seabra e mais 12 municípios da Chapada Diamantina tiveram a oportunidade de agendar o atendimento durante o Mutirão de Cirurgias, que começou no início da semana passada. Entre eles, a lavradora Fabíola Rocha, 46 anos, estava há cerca de dois anos na fila de espera para realizar a retirada da vesícula.

Com a cirurgia, realizada neste domingo, a lavradora vai se livrar das fortes dores que sentia. “Eu tinha que viajar mais de 300 quilômetros para buscar atendimento em Irecê, e agora recebemos esse presente que é o Hospital Regional da Chapada”. A Bahia é o único estado do país a oferecer este procedimento – a colecistectomia por videolaparoscopia – durante um mutirão de cirurgias.

Segundo o diretor-médico do HRC, Luiz Carlos Brasileiro, todas as cirurgias agendadas durante o mutirão devem ser feitas entre 10 e 15 dias. “Iniciamos o atendimento com os procedimentos eletivos, já que existe uma grande demanda, até então, reprimida. Além disso, já estamos abertos para urgência e emergência e politraumas”, esclarece.