Bagé e Pelotas recebem oficinas de diagnóstico sobre Zoneamento Ecológico-Econômico

A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) promove, na segunda (4) e na quarta-feiras (6), nos municípios de Bagé e Pelotas, respectivamente, a sétima e a oitava oficinas regionais de diagnóstico do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Rio Grande do Sul. Os encontros vão começar às 8h30. Na ocasião, serão apresentados os resultados da ação, com as indicações das atividades desenvolvidas na região e o mapeamento dos meios natural (físico-biótico), socioeconômico e jurídico-institucional.

Os eventos, nos quais também serão coletadas as percepções da comunidade, serão realizados na Universidade Federal do Pampa (Avenida Maria Anunciação Gomes Godoy, 1650), em Bagé, e no Parque Tecnológico de Pelotas (Avenida Domingos de Almeida, 1785). As inscrições devem ser feitas no site do ZEE RS. Na etapa anterior, de pré-diagnóstico, a Sema promoveu 17 oficinas, em diferentes regiões do RS, que reuniram cerca de duas mil pessoas.

A secretária adjunta da Sema, Maria Patrícia Möllmann, explicou que, quando estiver finalizado, o ZEE será uma ferramenta de suporte ao planejamento e ao ordenamento territorial, na qual o Estado, a população e os empreendedores vão conhecer previamente as peculiaridades, as vulnerabilidades e as potencialidades de cada região.

De acordo com o coordenador do ZEE RS, Nelson Neto de Freitas, as oficinas qualificam o trabalho realizado. “As percepções dos atores locais sobre as potencialidades, bem como eventuais problemas, contribuem para o aperfeiçoamento dos estudos”, argumentou.