Conheça alguns exercícios físicos ideais para quem tem pressão alta

A pressão alta é um mal que vem atingindo cada vez mais pessoas no mundo. No Brasil, cerca de 30% da população sofre com o problema que é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e age de forma lenta e sem sintomas.

Além da predisposição genética, fatores como excesso de consumo sal, obesidade, tabagismo podem ser vilões quando o assunto é hipertensão.

Porém, algumas atitudes podem ser tomadas por quem sofre com a doença para poder controlar e pressão e ter mais qualidade de vida. De acordo o médico Alexandre Carvalho, especialista em medicina do esporte, o exercício físico é um aliado tanto na prevenção quanto para o tratamento da doença. “Caminhada, corrida, ciclismo, natação, entre outros, são ótimas opções de atividades aeróbicas que ajudam a baixar a pressão arterial, sempre com cautela e orientação médica. O ideal é praticar três vezes na semana, por pelo menos 30 minutos por sessão”, afirma o médico.

Os exercícios aeróbicos se apresentam como unanimidade entre os especialistas como sendo o mais indicado. Ainda de acordo com AlexandreCarvalho, esse tipo de treino é o que mais facilita o controle da hipertensão durante a execução. “É indicado a realização de um teste ergométrico e se necessário medir a pressão algumas vezes ao longo do treino para checar se está tudo normal”, aconselha o especialista.

Práticas muito intensas, principalmente se fazem o indivíduo prender a respiração, devem ser evitadas. Isso é comum, por exemplo, quando a pessoa levanta peso excesso na academia. “Não custa lembrar que é de fundamental importância os pacientes hipertensos passarem por um checkup antes de dar início aos trabalhos físicos e obter a liberação médica”, finaliza Alexandre Carvalho.