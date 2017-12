NASA encontra planeta que 'desafia todas as expectativas'

Os cientistas descobriram um planeta de desafia os conceitos dos cientistas, pois sua estratosfera está cheia de monóxido de carbono e não tem água. Esta descoberta sugere que o planeta poderia ter se formado de maneira totalmente nova, diferente de qualquer outro planeta conhecido pelo homem.

"A composição do WASP-18b desafia todas as expectativas", disse Kyle Sheppard, do Goddard Space Flight Center da NASA. "Nós não conhecemos nenhum outro planeta extrasolar, onde o monóxido de carbono domina completamente a atmosfera superior".

Com a ajuda do telescópio espacial Hubble, os cientistas observaram as "impressões digitais" provenientes do planeta distante e perceberam que os materiais não combinavam com o que eles esperavam ver.

"A única explicação consistente para os dados é uma superabundância de monóxido de carbono e muito pouco vapor de água na atmosfera de WASP-18b, além da presença de uma estratosfera", disse Nikku Madhusudhan, co-autor do estudo do Universidade de Cambridge.

Ele acrescentou que esta rara combinação de fatores "abre uma nova janela para a nossa compreensão dos processos fisicoquímicos em atmosferas exoplanetárias".

Os cientistas esperam que, com o esperado lançamento do poderoso telescópio espacial James Webb, será possível descobrir mais sobre WASP-18b e outros planetas como ele.

Sputnik