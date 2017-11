WhatsApp volta a funcionar após ficar fora do ar em todo o mundo

Na tarde desta quinta-feira (30), usuários de vários países do mundo relataram que não conseguiam acessar o aplicativo de mensagem WhatsApp. Nas redes sociais, havia relatos de usuários com problemas no Brasil, Itália, Romênia, Líbano, Finlândia, Croácia, Egito e Estados Unidos. Após 30 minutos, o app voltou a funcionar.

O app não estava funcionando tanto em conexões 3G e 4G quanto em redes Wi-Fi. O WhatsApp confirmou que a instabilidade atingia o mundo todo e informou que a situação estava sendo averiguada:

“Usuários do WhatsApp no mundo estão sem acesso ao serviço. Nos desculpamos pela inconveniência e estamos trabalhando para resolver a questão o mais rápido possível.”