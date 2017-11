Misterioso habitante dos Himalaias: revelada origem do Abominável Homem das Neves

Segundo o Guardian, a criatura Yeti era, na verdade, um urso de uma dessas três espécies diferentes: urso-negro-asiático, urso-azul-tibetano e urso-pardo do Himalaia. Cada uma destas espécies habita em altitudes diferentes dos montes, e as pessoas que moram na região poderiam ter confundido os animais com Abominável Homem das Neves.

Os cientistas chegaram a tal conclusão após ter analisado artefatos de coleções privadas e museus, incluindo uma relíquia monástica que teria sido obtida da pata de um Yeti. Finalmente, foi descoberto que os artefatos são restos de 23 ursos diferentes.

De acordo com o jornal, a recente pesquisa não foi a primeira a ser realizada, mas complementa investigações anteriores que analisaram ossos, arcada dentária, pele e excrementos antes considerados de um Yeti.