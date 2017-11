Hospital Samaritano inaugura nova unidade cardiointensiva

O Hospital Samaritano de Botafogo – unidade integrante do grupo médico-hospitalar Americas Serviços Médicos (ASM) – inaugurou, nesta quinta-feira (30), sua nova unidade cardiointensiva, sob a coordenação de um dos mais importantes cardiologistas do país, João Mansur.

Agora, os pacientes de alta complexidade cardiológica terão acesso a um setor totalmente modernizado, com novas tecnologias e leitos distribuídos em uma área mais ampla, com 335 m². São dez leitos destinados somente à especialidade, sendo que um deles é exclusivo para os cuidados a pacientes submetidos a transplante cardíaco. Desde o início de 2017, cerca de 1.800 pacientes já foram atendidos pelo Núcleo de Cardiologia da unidade.

João Mansur é coordenador da nova unidade no Hospital Samaritano

“Essa é a abertura da nova unidade coronária com alta tecnologia, a melhor tecnologia mundial. Ela também vai ser uma unidade para transplante cardíaco e de pulmão, e vai ser humanizada”, explicou o doutor João Mansur que já tratou de grandes personalidades como o ex-presidente da Fifa João Havelange, o arquiteto Oscar Niemeyer, e o jornalista Roberto Marinho, das organizações Globo.

Leitos com alta tecnologia e banheiros individuais

“Para mim foi muito importante, porque isso casa os dois principais aspectos da medicina que é o de desenvolvimento tecnológico combinado ao desenvolvimento humanista da medicina. Eu fico emocionado, porque o resgate humanista da medicina traz ao paciente outro patamar de atendimento. Isso não pode ser perdido, a medicina tem que ser humana, dedicada e divina”, acrescentou o Dr. Mansur.

Inaugurado em 1949, o Hospital Samaritano é um dos mais modernos centros de prevenção, diagnóstico e tratamento do país. Localizado em Botafogo, no Rio de Janeiro, o Samaritano conta com tecnologia de ponta em todos os setores e possui uma equipe médica de alto nível, em várias especialidades.

O hospital disponibiliza ao seu corpo clínico e às suas equipes internas condições cada vez melhores de trabalho e de desenvolvimento intelectual e profissional, oferecendo reciclagem de conhecimntos por meio de cursos, eventos e congressos.

“Há três anos nós identificamos que o doutor Mansur sempre teve uma área muito povoada e usada. Tivemos, agora, a possibilidade de fazer uma reforma nesse local. Essa área nova é apropriada ao momento, não só em termos de tecnologia, mas também com um olhar mais humano voltado para a terapia intensiva”, ressaltou o diretor executivo do Hospital, Ricardo Periard, que contou que cada leito terá um banheiro que oferece tanto para o paciente, quanto para a família, mais conforto e melhoria.

“Eu estou há um ano e meio no hospital como gestor e diretor, e é uma satisfação muito grande fazer parte dessa inauguração. Temos uma equipe muito forte com uma tradição principalmente voltada para a medicina de alta qualidade, da ética e do carinho e cuidado humano. Hoje, nós temos a responsabilidade de perpetuar esse conceito. O Samaritano foi criado em cima dessa base, o que vem com o tempo é a melhora tecnológica e espaço físico”, finalizou Ricardo Periard.