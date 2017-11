Vida extraterrestre? Bactérias estranhas foram encontradas na EEI

Bactérias vivas foram encontradas na superfície da Estação Espacial Internacional (EEI) e elas poderiam ter origem extraterrestre, disse o cosmonauta russo Anton Shkaplerov. Os microrganismos serão estudados na Terra.

Shkapelov realizará sua terceira viagem à EEI em dezembro como membro da tripulação da Expedição 54. Segundo ele, os cientistas encontraram bactérias vivas durante a coleta de amostras na superfície de estação. Esses microrganismos podem ter chegado do espaço sideral, informou o RT.

"Bactérias, que não estavam lá durante o lançamento do módulo da EEI, foram encontrada nas amostras. Elas teriam voado de algum lugar no espaço e se estabelecido no casco exterior da estação", disse ele.

O cosmonauta revelou que alguns micro-organismos da Terra também sobreviveram em vácuo e com diferenças de temperatura de —150 °C a 150 °C.

Essas bactérias entraram no espaço sideral durante os experimentos cósmicos Test e Biorisk, durante as quais placas especiais foram instaladas no casco da EEI e deixadas ali por vários anos para determinar como o espaço afeta o material.

Entretanto, vestígios de bactérias originárias da Terra, de Madagáscar, e de plâncton do mar de Barents foram encontrados anteriormente durante o experimento Test em maio. Os cientistas explicaram que as bactérias poderiam ter alcançado a EEI subindo ao espaço pela ionosfera com partículas de carga positiva.