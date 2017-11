Médicos encontram 7 kg de objetos metálicos no estômago de paciente

Cirurgiões indianos encontraram sete quilos de objetos metálicos no estômago de Maksud Khan, que foi internado em um hospital de Satna devido a uma grave intoxicação, informou o canal Zee News.

"O paciente estava se queixando de dores estomacais, então resolvemos fazer uma endoscopia. Ficamos chocados ao encontrar moedas, pregos e parafusos no estômago dele. Nunca tínhamos nos deparado com um caso parecido", disse um dos médicos, não excluindo a possibilidade de desordem mental do paciente de 35 anos.

Durante a operação, do corpo do paciente foram tirados 100 pregos e 263 moedas, assim como dezenas de lâminas de barbear, pedras e até mesmo manilhas de ferro, segundo o canal.

De acordo com os médicos, a operação foi realizada a tempo de os objetos afetarem negativamente o corpo do paciente.

Familiares do indiano disseram que o ente querido tem sofrido de uma depressão, o que teria causado esse estranho hábito de engolir objetos de metal.

>> Sputnik