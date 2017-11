Confira dicas que ajudam a manter o foco para as provas do Vestibular

A última etapa do processo seletivo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – Uerj– acontece no próximo final de semana, dia 3. Com os minutos contados, muitos alunos se perguntam: como se preparar nessa última semana das provas?

Manter o foco nesse período não é tarefa fácil. Horas e mais horas de estudo, noites mal dormidas e estresse fazem parte da rotina dos candidatos a um vestibular concorrido. Porém, o uso de algumas metodologias pode facilitar muito a vida do estudante. Estudar diligentemente é fundamental, mas há outros recursos para melhorar as chances de ter um bom desempenho nas provas. É o que assegura a professora e especialista em orientação pedagógica Erica Herédia, do Kuadro, um dos principais cursos preparatórios para vestibular no Brasil. “Praticar hábitos que diminuam a tensão e o estresse são fatores que impactam diretamente nesse processo”, garante a educadora.

Erica listou dicas valiosas que ajudam quem tem rotinas intensas de estudo a se tornar mais focado, concentrado e até descontraído. “Para não desanimar e perder o foco, é importante fazer coisas que aliviam a mente, como escutar música e meditar, por exemplo. Estudo é o principal, mas não é tudo”, explica.

Confira as dicas!

Ouça música: Tire um momento do dia para aliviar a mente e escutar sua banda favorita. Ouvir música de olhos fechados, tocar um instrumento ou dançar sozinho são atividades valiosas para a mente! A música anima e ativa nosso cérebro.

Faça atividades físicas: Manter uma rotina de exercícios físicos ajuda na concentração e evita o desgaste emocional. Correr, caminhar, fazer academia, dançar ou praticar esportes, o que vale é exercitar o corpo e relaxar a mente. Atividade física ajuda bastante a dispersar energia e tensão acumuladas, bem como deixar o psicológico mais equilibrado.

Contra a ansiedade, meditação: Quantas vezes você sentiu que a sua cabeça estava muito cheia? Nosso cérebro foi feito para dar atenção a um assunto por vez, por isso a ansiedade pode atrapalhar muito a sua saúde e o desempenho em provas. Uma dica valiosa é a prática da meditação. É muito simples: sente-se na cadeira com as pernas descruzadas e paralelas. Coloque suas mãos sobre as pernas, mantendo a coluna reta e os dois pés no chão. Programe o seu celular para despertar em 10-20 minutos e preste atenção na sua respiração natural. Conte 10 respirações, depois mais 10, até o celular despertar.

Conte com a ajuda da família: O apoio da família é muito importante para que o candidato tenha o conforto emocional durante a preparação. Carinho e cuidado com a alimentação, com o local de estudos, o respeito aos horários e o “colo” na hora que o desânimo bate são essenciais para levantar o moral do aluno.

Disciplina e foco: Tenha a consciência de que a responsabilidade sobre seus estudos é sua, e saiba que cada dia sem treinar questões, assistir às aulas, ou estudar é um passo para longe dos seus sonhos de ingressar numa universidade.

Defina um cronograma: Determinar um cronograma de estudos que otimize o tempo é o primeiro passo em direção à aprovação. É importante manter ordem nas disciplinas e estabelecer uma hora para começar e terminar cada matéria. Dessa forma, é possível organizar melhor os temas que precisam ser estudados.

Determine um lugar: É importante escolher um lugar adequado para que o estudo não seja interrompido. O ideal é ter um cantinho confortável, com boa iluminação e ventilação. Outra dica é manter sempre uma garrafa de água ao lado, para deixar a hidratação em dia. Durante o tempo estabelecido de estudo, concentre-se em realizar as atividades propostas no cronograma.

Leia em voz alta e faça resumos: Para quem tem rotinas intensas de estudo, essas técnicas são fundamentais. Separe os minutos finais para falar em voz alta sobre a matéria que acabou de ser estudada. Logo em seguida faça um resumo. Isso ajuda a assimilar melhor o assunto.

Pratique: Fazer provas, simulados e exercícios antigos regularmente é uma ótima forma de praticar o que foi estudado. Esse hábito ajuda a se familiarizar com os modelos de provas, bem como aperfeiçoar o tempo distribuído em cada questão.

Concentração: Destine um tempo somente para o estudo. Fique longe de tudo que possa tirar a concentração.Uma estratégia muito utilizada é a técnica POMODORO, criada pelo italiano Francesco Cirillo no final dos anos 1980 para aumentar a concentração no momento do estudo. Para evitar a exaustão, divida o tempo de estudo em etapas de 25 minutos de completa concentração e intercale com pausas de 5 minutos. Isso aumenta a produtividade do cérebro e melhora os resultados ao longo do dia.O mais importante, no entanto, é o aluno ter consciência de que o percurso até o vestibular é longo e exigente. Manter foco e disciplina são fundamentais para dar contar do processo.

