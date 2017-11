'Bichinho virtual': Tamagotchi vira app para celular

Considerado um dos brinquedos mais famosos entre as crianças dos anos 1990, o Tamagotchi, conhecido como "bichinho virtual", ganhará uma versão de jogo para celular. De acordo com a empresa Bandai Namco, o aplicativo "My Tamagotchi Forever" poderá ser baixado nas plataformas Android e iOS. O lançamento está previsto para 2018.

O app é uma reformulação do brinquedo que foi uma febre até os anos 2000. No jogo, as criaturas precisavam do monitoramento dos donos para comer, dormir, brincar e tomar banho.

Segundo a Namco, o projeto manterá a estrutura original do jogo

No entanto, o novo aplicativo aproveitará da tecnologia para permitir uma interação maior com outros Tamagotchis.