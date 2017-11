'Não creio na ciência': inventor norte-americano tenta provar que a Terra é plana

No sábado (25), junto com o lançamento do foguete espacial artesanal – que promete alcançar velocidade de 800 km/h – começará a companha eleitoral de Mike Hughes como candidato ao cargo de governador da Califórnia.

Um inventor da Califórnia (EUA), Mike Hughes, está planejando voar ao espaço no seu próprio foguete em 25 de novembro, informa AP. O estadunidense acredita que a Terra é plana, por isso tem a intensão de subir à atmosfera do nosso planeta para comprovar sua teoria com seus próprios olhos.

De acordo com a agência, Hughes, motorista de limusines de 61 anos, há vários anos vinha construindo seu próprio foguete e gastou cerca de US$ 20.000 (R$ 65.053) no seu projeto.

O homem achava peças úteis em lojas provedoras de metal e comprava componentes de aviões de segunda mão. Por exemplo, o motor da sua nave espacial foi adquirido no site Craigslist.

O revestimento da nave foi pintado de vermelho brilhante e, para aterrissagem, sua cabine está equipada com paraquedas.

"Eu gosto de fazer coisas incomuns que ninguém faz", confessou Hughes. E segundo seus cálculos, no sábado seu foguete alcançará a velocidade de aproximadamente 800 km/h.

"Não creio na ciência", declarou o inventor estadunidense, acrescentando que, em sua opinião, as autoridades escondem o fato de que a Terra é plana.

"Sei sobre a aerodinâmica e o movimento dos líquidos, como se move tudo no ar, sobre o tamanho requerido dos injetores de foguete e o impulso, mas isso não é ciência, é somente uma fórmula", afirma.

O lançamento do foguete espacial dará início à companha eleitoral de Hughes como candidato ao cargo de governador da Califórnia.

Em janeiro de 2014, Hughes lançou um foguete artesanal que voou 400 metros e colapsou no deserto. O estadunidense sofreu poucos danos e passou três dias no hospital. No entanto, ele estabeleceu o recorde mundial Guinness em 2002 quando saltou de 31 metros em uma limusine do Lincoln Town Car.

>> Sputnik