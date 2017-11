Em comemoração aos seus 190 anos, o Observatório Nacional realiza a mostra 'Observatório Nacional - 190 anos: uma viagem no tempo e no espaço', que acontece no Museu Histórico Nacional, centro do Rio de Janeiro. A abertura será no dia 23 de novembro, às 14h30.

O Brasil ainda vivia seus primeiros anos como país independente, quando D. Pedro I determinou a criação do Observatório Nacional para prestar serviços e constituir as bases científicas da jovem nação. A primeira sede do então Observatório Astronômico foi na Ladeira da Misericórdia, no extinto Morro do Castelo, estrategicamente posicionado próximo ao porto.

Quase dois séculos após sua fundação, o ON retorna ao centro da cidade. O Museu Histórico Nacional abre suas portas a uma das instituições pioneiras na ciência brasileira. A exposição apresenta os principais marcos institucionais ao longo da história do ON e também as pesquisas realizadas atualmente, que projetam o Observatório Nacional como referência mundial nas áreas de astronomia, geofísica e metrologia em tempo e frequência.

Exposição do Observatório Nacional promove viagem no tempo e espaço no Museu Histórico Nacional

A mostra é resultado também da parceria com o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), instituição de pesquisa voltada à memória da ciência, e que cedeu peças de seu acervo para exibição durante a exposição. A mostra contou ainda com o apoio do Instituto Nacional de Tecnologia, que fez o modelo tridimensional do asteroide Chariklo, um dos temas da mostra.

A exposição fica em cartaz até o dia 25 de fevereiro de 2018.

Serviço: Exposição 'Observatório Nacional - 190 anos: uma viagem no tempo e no espaço'

Abertura: 23 de novembro, às 14h30

Visitação: 24 de novembro de 2017 a 25 de fevereiro de 2018. Terça a sexta-feira, das 10h às 17h30. Sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h

Local: Museu Histórico Nacional - Praça Marechal Âncora s/n°, Centro, Rio de Janeiro/RJ

Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada*). * Pessoas com idade até 21 anos e a partir de 60 anos; Pessoas com deficiência e seu acompanhante; Estudantes de escolas particulares; Estudantes de universidades particulares e públicas. Gratuidades: Crianças até dois anos de idade; Estudantes e professores das escolas públicas; Sócios do ICOM - International Council of Museum; Servidores do IBRAM e do IPHAN; Estudantes de Museologia; Guias de turismo; Artistas plásticos associados às organizações SINAP-ESP e AIP.