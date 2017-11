Arqueólogos russos encontram na Crimeia mansão dos tempos romanos

Arqueólogos do Instituto de Arqueologia da Academia de Ciências da Rússia, ao realizar escovações durante construções da estrada Tavrida, descobriram nos arredores da cidade da Crimeia, Kerch, a base de uma casa de campo da época do Império Romano, onde viveram representantes da "classe média" do Reino do Bósforo.

"Esta casa de campo […] demonstra muito bem a vida cotidiana de um bósforo da classe média. Durante escovações, não encontramos coisas importadas caras, nem moedas de ouro e de prata, nem artigos de luxo, mas, sim, encontramos louça, ferramentas, joias baratas, estatuetas, incluindo marionetes terracotas […] que serviam como 'Barbie helenística': eram brinquedos", conta Sergei Vnukov, chefe da expedição do Instituto de Arqueologia da Academia de Ciências da Rússia.

Base de construções antigas foi encontrada na Crimeia

A expedição liderada por Vnukov foi iniciada no segundo trimestre de 2017 para realizar escovações na área de construções na estrada Tavrida. Durante as obras, a 15 quilômetros de Kerch, arqueólogos encontraram um acampamento da época da Idade do Bronze: louça esculpida, fragmentos de ferramentas de pedra, restos de construções, sepultamentos e várias figuras antropomorfas estão na lista dos achados na zona ocidental.

Já na área oriental arqueólogos encontraram restos de casas, pátios e ruas, construção redonda semelhante a uma torre, restos de várias construções da época medieval e sepultamentos de diversas épocas. De acordo com o cientista, grande parte das construções foi danificada durante a época soviética.

Vnukov explica que as bases das construções são do século I da era comum. Naquela época, o território era ocupado pelo Reino do Bósforo.

"Aqui viviam proprietários não muito ricos, ou arrendatários, da classe média. Tinham vários escravos ou pagavam por trabalhadores braçais para exploração agrícola de seu solo", acrescentou Vnukov.

Durante escovações, foram encontrados vários fragmentos de vasos de cerâmica da época romana, vários elementos de estatuetas terracotas e joias. Também vale destacar luminárias de cerâmica, em uma delas há a imagem de um centauro.

Além disso, arqueólogos encontraram itens pessoas dos antigos moradores da região, bem como moedas dos séculos I e II.

