Alemanha gastará mais de R$1,5 bi em satélites espiões

A Airbus e a empresa de tecnologia aeroespacial OHB apresentaram propostas para a construção de satélites para o novo programa do Serviço Federal de Inteligência.

O Comitê Orçamentário do Parlamento Alemão forneceu luz verde para construir até três novos satélites espiões para o Serviço Federal de Inteligência (BND), que custará ‎€400 milhões (R$ 1,5 bi), informou a mídia local no sábado.

De acordo com o documento, citado pela mídia, usar imagens compradas no mercado comercial ou solicitadas aos parceiros internacionais do país "já não é suficiente".

De acordo com o grupo midiático RND, as empresas aeroespaciais Airbus e OHB apresentaram propostas para a construção dos satélites para o novo programa do BND, denominado George.

Usando os novos satélites, o BND poderá "fornecer informações de forma rápida e independente para poder fazer avaliações independentes e atualizadas possível", disse a RND, citando um documento obtido da chancelaria alemã.

"A liderança política espera informações imediatamente disponíveis e válidas", mostram os dados.

O BND atualmente usa dados das forças armadas do país, a Bundeswehr, que possui sua própria rede de satélites.

Sputnik