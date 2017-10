Liceu Literário oferece atividades gratuitas em novembro

O Liceu Literário Português promove, no mês de novembro, duas atividades gratuitas para professores, estudiosos e interessados em aprimorar conhecimentos em língua portuguesa.

A primeira, o curso 'Tradução de textos latinos', acontece a partir do dia 1 de novembro, e pretende tratar dos fatos gramaticais do latim com base em autores romanos, realizar tradução e comentários linguísticos e literários sobre obras e abordar as ressonâncias do latim na língua portuguesa.

Já em 9 de novembro, tem início o curso 'Leitura e ensino de textos literários', que abordará a leitura e compreensão dos diferentes tipos de texto, o texto e contexto, códigos linguísticos, interpretação textual e a formação do leitor.

As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas pelos telefones (21) 2225-0423 ou 2265-1497, ramais: 29 ou 30. Informações podem ser adquiridas, ainda, no Centro de Estudos do Liceu Literário Português (Rua Pereira da Silva, 322, Laranjeiras, Rio de Janeiro), onde também acontece a jornada.

Serviço

- Tradução de textos latinos

Data: 1 de novembro até 6 de dezembro, sempre às quartas-feiras, das 15 às 17.

- Leitura e ensino de textos literários

Data: de 9 de novembro a 7 de dezembro, sempre às quintas-feiras, das 15 às 17h

Inscrições: pelos telefones (21) 2225-0423ou 2265-1497, ramais: 29 ou 30. As informações também podem ser adquiridas no Centro de Estudos do Liceu Literário Português (Rua Pereira da Silva, 322, Laranjeiras, Rio de Janeiro), onde acontece a jornada. www.liceuliterario.com.br