Italiana Telespazio celebra 20 anos de presença no Brasil

A Telespazio Brasil, fornecedora de serviços via satélite no país, celebra 20 anos de presença no Brasil nesta segunda-feira (23) com um evento na Embaixada da Itália em Brasília. A partir das 17h, serão exibidas imagens de satélite feitas no território brasileiro, em uma mostra batizada de "Admirando e Servindo o Brasil do espaço". As 10 imagens em alta resolução mostrarão algumas regiões brasileiras, em um "voo virtual" sobre o país.

O evento em Brasília contará com a presença do embaixador italiano no país, Antonio Bernardini, do CEO da Telespazio, Luigi Pasquali, e do CEO da Telespazio Brasil, Marzio Laurenti.

A Telespazio atua no Brasil desde 1997, sendo a líder no mercado nacional em sua área. Já a Telespazio é uma joint-venture entre a Leonardo, empresa globa de alta tecnologia nas áreas aeroespacial, de defesa e de segurança, e o Thales Group. A companhia é uma das maiores da Europa e conta com sua sede em Roma. (ANSA)