Educação básica: Impa realiza atividades para mostrar outro lado da matemática

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), sediado no Rio de Janeiro, vai promover uma série de atividades voltadas a estudantes da educação básica entre os dias 25 e 27 deste mês. A iniciativa faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) e ocorre em todo o país de 23 a 29 de outubro, conforme programação no site do evento.

Neste ano, o tema escolhido para a Semana foi A Matemática Está em Tudo. O Impa é considerado um centro de ensino de pós-graduação de referência na América Latina. Pela sua importância, o Instituto atua como espécie de patrono da SNCT.

A Semana se insere no Biênio da Matemática (2017-2018), período marcado pela realização de outros eventos importantes. A Olimpíada Internacional de Matemática ocorreu em julho deste ano no Rio de Janeiro. Já o Congresso Internacional de Matemática está previsto para agosto de 2018.

O objetivo da escolha do tema nesta Semana Nacional é contribuir para desmistitificar a disciplina, mostrando cálculos, equações, modelos e outros conteúdos de forma diferente. Pesquisadores do Impa realizarão palestras para apresentar temas importantes traduzindo de forma a facilitar o entendimento dos alunos.

Serão oferecidas também oficinas abordando temas como uso da matemática no origami, resolução de forma mais rápida do cubo mágico (que vai explicar a relação do objeto com a álgebra, a análise combinatória e as simetrias), Torre de Hanói (jogo matemático antigo semelhante a um quebra-cabeças) e criação de figuras geométricas com canudos.

Outra maneira de apresentar a temática será por meio da exposição de figuras de objetos em três dimensões (3D), que ganhou o nome de Imaginarie. O intuito é ilustrar problemas e assuntos relacionados com a disciplina por meio das figuras. Também serão exibidos filmes sobre a disciplina.

Para Roberto Imbuzeiro, pesquisador do Impa e um dos palestrantes escalados, as atividades alternativas são para despertar o interesse dos estudantes. “Muitos alunos olham para as carreiras de ciência como coisas chatas, enfadonhas, difíceis. A Semana e essas atividades são oportunidades de tomar contato com coisas fascinantes”, diz.

Exposição em Brasília

O Impa também será uma das 70 instituições com um estande na feira da Semana Nacional em Brasília, no Pavilhão de Exposições da cidade. O espaço terá 70 mil metros quadrados no centro da capital do país, ocupado por diversas organizações de ensino e pesquisa nas mais variadas áreas com atrações para os alunos de mais de 90 escolas do Distrito Federal.

Uma delas será o protótipo de um avião de combate, Gripen NG, que será usado como caça pela Força Aérea Brasileira. Também haverá veículos da Marinha e do Exército, além de palestras, aulas e jogos. A feira ficará aberta ao público entre os dias 23 e 29 de outubro, das 8h30 às 18h.