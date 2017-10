Conceito de Medicina 360 graus é tema de palestra em inauguração de clínica

A clínica Leev Well, um novo conceito de Medicina 360 graus, da Dra. Jessica Zarro, ganha um novo espaço na Barra da Tijuca na movimentada Av. Olegário Maciel, 366, ampliado e com diversas novidades. Na quarta-feira dia, dia 18, promoveu um coquetel com um bate papo para um público feminino de todas as idades. Sem falar, que nesta data também é comemorado o Dia do Médico, que foi festejado em dose dupla.

Na ocasião, Dra. Jéssica esclareceu alguns mitos e verdades que pairam no universo

das mulheres e deu dicas interessantes de como manter uma vida saudável sem

exageros e dietas milagrosas. Em um clima descontraído, a doutora explicou sobre o

conceito da clínica que utiliza da Medicina 360° que tem como base três pilares:

saúde, bem-estar e beleza. O propósito principal é fazer com que a pessoa se sinta bem e cada vez mais bonita!

“Tudo começou com uma sala de atendimento. Mas, o sonho de realizar um trabalho

integrado com diversos profissionais me fez ir mais longe. Em pouco tempo, a Leev

Well cresceu e se tornou um espaço 360° multidisciplinar focado em beleza e saúde,

onde conseguimos levar bem-estar para muita gente. Hoje completamos dois anos e

só tenho a agradecer a todos que fizeram e fazem parte desse projeto que está

apenas começando!”, disse ela.

Dentre os tratamentos mais procurados na clínica são a toxina botulínica, o lazer CO²

fracionado e Poli-L- Láctico, mais conhecido como Sculptra ou ácido Polilático, ou

PLLA, que vem sendo usado como protagonista no rejuvenescimento da face, através

de aplicações que atuam como indutor da formação de colágeno, responsável pela

sua sustentação e firmeza da pele. Para completar, oferece tratamentos de otimização

hormonal, rejuvenescimento íntimo, aplicação de fios silhouette, emagrecimento,

dentre outros.

Leev Well

Endereço: Av. Olegário Maciel 366 - sala 204 – Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Telefone: (21) 3598-3112

Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta de 9h à 17h