Liceu Literário: jornada gratuita de filologia homenageia centenário de grandes estudiosos

O Liceu Literário Português promove, no mês de novembro, mais uma atividade gratuita, a Jornada Comemorativa de Filologia e Crítica Textual.

A atividade acontece em menção ao centenário do escritor e linguista Gládstone Chaves de Melo, do linguista Serafim da Silva Neto e Celso Ferreira da Cunha, gramático e ensaísta, nomes expoentes da filologia brasileira.

A jornada já está com as inscrições abertas e é uma parceria do Liceu Literário com o Real Gabinete Português de Leitura e a Associação Brasileira de Crítica Textual e Ecdótica (Abratext).

Durante o evento, que acontece nos dias 6 e 8 de novembro, em duas sessões na parte da tarde, o público terá acesso a palestras e debates sobre a contribuição desses filólogos aos estudos do segmento no Brasil, às literaturas portuguesa e brasileira, bem como à crítica textual.

As mesas de debates contarão com a presença de professores, doutores e mestres do Liceu Literário e docente das principais universidades cariocas, especialistas no trabalho desses autores. Do Liceu Literário, orquestrarão a jornada Maximiano de Carvalho e Silva, idealizador do projeto, Nilda Santos Cabral e Cláudio Cezar Henriques, ambos coordenadores da atividade. Haverá ainda a participação de Francisco Gomes da Costa, diretor do Liceu Literário e Real Gabinete, e Evanildo Bechara, filólogo, gramático, membro correspondente da Academia Brasileira de Letras e coordenador de atividades do Liceu Literário.

As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas pelos telefones (21) 2225-0423 ou 2265-1497, ramais: 29 ou 30. Informações podem ser adquiridas, ainda, no Centro de Estudos do Liceu Literário Português (Rua Pereira da Silva, 322, Laranjeiras, Rio de Janeiro), onde também acontece a jornada.

Serviço: Jornada Comemorativa de Filologia e Crítica Textual, em menção ao centenário de Gládstone Chaves de Melo, Serafim da Silva Neto, e Celso Ferreira da Cunha

Data: 6 e 8 de novembro, das 14h às 18h

Inscrições: (21) 2225-0423ou 2265-1497, ramais: 29 ou 30

As informações também podem ser adquiridas no Centro de Estudos do Liceu Literário Português (Rua Pereira da Silva, 322, Laranjeiras, Rio de Janeiro), onde acontece a jornada