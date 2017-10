Frente parlamentar defende propostas que beneficiem portadores de psoríase

Será instalada na Câmara nesta quinta-feira (19) a Frente Parlamentar Mista pela Causa da Psoríase e Artrite Psoriásica. O lançamento do colegiado será realizado no restaurante do anexo 4 da Câmara, a partir das 8h.

A artrite psoriásica é uma doença inflamatória que afeta ligamentos, tendões e articulações. Além da dor, pode causar destruição progressiva das articulações. A doença está diretamente ligada à psoríase onde o sistema imunológico provoca uma inflamação na pele deixando-a avermelhada e com placas branco-escamosas.

A frente será presidida pelo deputado Sinval Malheiros (Pode-SP) e a vice-presidência ficará com a deputada, Carmen Zanotto (PPS-SC).