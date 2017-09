Outubro Rosa: descubra como prevenir o câncer de mama com cinco atitudes simples

Outubro é o mês da campanha Outubro Rosa, movimento internacional criado com o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção e controle do câncer de mama, que é considerado o mais comum entre as mulheres no mundo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), em nosso país há quase 60 mil novos casos por ano de câncer de mama e o número anual de mortes gira em torno de 15 mil.

Para diminuir as chances do desenvolvimento da doença, as mulheres devem tomar alguns cuidados com a sua saúde. A ginecologista de São Paulo, Dra. Maria Elisa Noriler, aponta cinco dicas de comportamento que auxiliam na prevenção da doença.

Controle seu peso e pratique atividades físicas – Pessoas que estão acima do peso podem produzir mais estrogênio e esse hormônio pode favorecer o aparecimento do câncer de mama;

Tenha uma alimentação balanceada – Adote uma dieta rica em frutas, vegetais, carne magra e cereais, que ajudam a regular o metabolismo. Já os produtos açucarados, industrializados e gordurosos devem ser evitados, pois além de aumentarem o peso da paciente, alteram os hormônios e desregulam as funções do corpo;

Realize o auto-exame – Tocar e observar as mamas cinco dias após o término da menstruação pode ajudar na percepção de mudanças (nódulos, secreções e alterações na cor da pele), que podem indicar algum problema;

Amamente seu filho – Durante a amamentação, a mulher deixa de sofrer as ações dos hormônios que podem causar o câncer de mama;

Atenção ao seu histórico familiar – Mulheres que tiveram casos de câncer de mama em parentes de primeiro grau devem comunicar seu médico durante as consultas e iniciar precocemente os exames preventivos.

Sobre a especialista

Dra. Maria Elisa Noriler é Especialista em Ginecologia e Obstetrícia. É Médica Preceptora de Ginecologia e responsável pelo setor de Ginecologia Endócrina InfantoPuberal e Climatério do Hospital Municipal Maternidade Escola de Vila Nova Cachoeirinha desde fevereiro de 2010. Facebook.com/dra.mariaelisanoriler