Homem recupera consciência após 15 anos em estado vegetativo

Um homem de 35 anos que estava em estado vegetativo há 15 anos apresentou sinais de consciência, inclusive derramou lágrimas, após receber um implante feito para estimular seu sistema nervoso.

O experimento, realizado na cidade de Lyon, na França, em 2016, foi divulgado nesta segunda-feira (25) na revista científica Current Biology e contradiz a medicina que diz que um paciente não tem esperanças de retomar a consciência depois de 12 meses em estado vegetativo, segundo os autores do estudo.

O francês foi diagnosticado com danos cerebrais graves, em coma profundo, após sofrer um acidente de carro em 2001. Os estimuladores foram implantados para estimular o chamado nervo vago (ENV), que liga o cérebro a praticamente todos os órgãos vitais do corpo humano. De acordo com o estudo, o ENV pode auxiliar na restauração da consciência de pacientes que estão há anos em estado vegetativo.

Com o experimento, o homem mostrou melhoras significativas em termos de atenção, movimento e atividade cerebral.

"Estimulando o nervo vago, mostramos que é possível melhorar a presença de um paciente no mundo", disse uma das autoras da pesquisa, Angela Sirigu, do Instituto de Ciências Cognitivas Marc Jeannerod.

Durante todo o dia e a noite, o paciente recebeu estímulos de 30 hertz em ciclos de 30 segundos, seguidos de cinco minutos de descanso. A intensidade foi aumentada progressivamente. O gerado de impulsos elétricos foi implantado sob a clavícula.

O paciente ainda foi capaz de abrir os olhos e mover a cabeça. No entanto, apesar dos bons resultados, o tratamento não devolveu ao homem seu estado original de consciência, mas, por sua vez, o estado vegetativo foi mudado para "um estado de consciência mínima", segundo exames cerebrais.

Os cientistas agora estão planejando um grande estudo para confirmar e ampliar o potencial terapêutico da ENV para pacientes em estado vegetativo ou de consciência mínima.