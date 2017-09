Equinócio marca início da primavera nesta sexta-feira

Conhecido por ser um dos fenômenos responsáveis por marcar o início de novas estações do ano, o equinócio de primavera no hemisfério sul - e de outono no norte - acontece nesta sexta-feira (22) exatamente às 17h02 no horário de Brasília, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os equinócios acontecem duas vezes por ano, em março e em setembro, e determinam a entrada das duas estações. O fenômeno ocorre quando o dia e a noite têm a mesma duração, ou seja, são aproximadamente 12 horas de período claro e outras 12 horas para a escuridão.

A palavra equinócio vem do latim "aequinoctium", que une aequus: igual; e nox: noite. As estações do ano são decorrentes da inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol. Em setembro, o Sol chega à linha do Equador, indo de norte para sul. Assim, o Sol passa exatamente no meio da Terra e os dois hemisférios do planeta recebem a mesma quantidade de luz.

A data não é sempre igual, mas oscila entre 21 e 24 de setembro.

A partir do equinócio da primavera, os dias vão aumentando progressivamente de duração, e consequentemente as noites demoram mais a chegar a cada dia. Além disso, as temperaturas sobem, e o clima fica mais quente, até que em 21 de dezembro ocorre o solstício de verão. O último equinócio em 21 de setembro foi no ano 1000, mas isso voltará a se repetir duas vezes neste século, em 2092 e 2096. O último equinócio em 24 de setembro foi em 1931; o próximo, em 2303. As variações de ano para ano se devem ao encaixe entre os anos do calendário (bissextos ou não) com a duração de cada órbita terrestre ao redor do Sol (duração conhecida como ano trópico).

Para celebrar a mudança de estação, o site de busca Google criou um doodle, uma animação divertida de um ratinho, que mora embaixo da terra, buscando a flor que nasceu no jardim. Além do Brasil, a imagem está sendo exibida na primeira página do buscador no Uruguai, Argentina, Chile, Peru e Austrália, alguns dos países que também recebem a primavera hoje. Por sua vez, os países do hemisfério norte também receberam um doodle em homenagem a chegada do outono. A animação com o ratinho foi transformada para representar as folhas que caem durante o período.