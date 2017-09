Primavera 2017 começa dia 22 de setembro, às 17h02

A Primavera desse ano começa no dia 22 de setembro, sexta-feira, às 17h02 (horário de Brasília). Neste dia ocorre o segundo equinócio do ano: quando o dia e a noite tem a mesma duração. As estações do ano são fenômenos naturais e ocorrem por causa da inclinação do eixo da Terra em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol.

O instante exato do início de uma estação do ano é determinado por uma posição específica da Terra em sua órbita, como explica a pesquisadora Josina Nascimento, da Coordenação Pesquisa em Astronomia e Astrofísica do Observatório Nacional. “Em astronomia, nós estudamos o movimento dos astros tendo a Terra como referencial. Nesse referencial, nós construímos a esfera celeste, cujo equador é uma continuação do equador terrestre. Assim, o Sol faz um caminho na esfera celeste ao qual chamamos de eclíptica. Nessa perspectiva, quando o Sol chega à linha do equador celeste, indo de norte para sul na esfera celeste, é equinócio de Primavera no Hemisfério Sul e de outono no Hemisfério Norte.”

Posições do Sol na esfera celeste no início dasestações do ano. A Terra está no centro na cor azul

A maneira como os raios solares incidem nos hemisférios marca as estações do ano e, além da temperatura, um dos efeitos que evidencia as estações é a variação dos comprimentos dos dias, ou seja, a quantidade de tempo que o Sol fica acima do horizonte. Esse efeito praticamente não existe nas regiões próximas do equador terrestre e é cada vez mais evidente quanto mais nos afastamos do equador terrestre. Agora, no início da Primavera, os dias terão o mesmo comprimento das noites e no hemisfério sul, os dias vão ficando cada vez maiores e as noites cada vez menores, até o maior dia do ano que ocorre no início do Verão, sendo neste ano no dia 21 de dezembro às 13h28, hora de Brasília.