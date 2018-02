Último dia de carnaval no DF tem 20 blocos nas ruas

O último dia de carnaval promete ser animado no Distrito Federal. Nesta terça-feira (13), cerca de 20 blocos sairão às ruas, segundo informações do Governo do Distrito Federal.

Até o dia 27 de fevereiro, estão previstas cerca de 200 atividades em todo o DF. Devem participar dos festejos cerca de 2,5 milhões de foliões.

Veja a programação:

Bloco Raparigueiros agita foliões nesta terça de carnaval no DF

9h: Bloco Ewè - Soul, Groove, Batucada - SCLN 216 bloco D

9h: Bloco do Seu Júlio - EQD 3/4 , Vila Buritis, Planaltina

10h: Praça de Samba - QNM 23 conjunto E, Ceilândia

12h: Pacotão - 302 Norte

12h: Praça dos Prazeres - Infantil / Ska Niemeyer / Blocada - 201 norte

13h: Setor Carnavalesco Sul - Setor Comercial Sul

13h: Bloco Me Beija - SCLN 216 bloco D

14h: Me dê papai - SCLN 404/405

14h: Menino de Ceilândia - CNM 01 - Ceilândia Centro

14h: KD Você - QN 10/14/7, Quadrado Cultural

14h: Baratinha - Estacionamento 12, Parque da Cidade

15h: Bloco do Bafafá - Estádio Mané Garrincha

15h: Salve Jorge - Lordes do Areal - QS 6, Praça Areal

15h: Bloco Surdodum - CLN 302

16h: Baratona - Estádio Mané Garrincha

16h: Bloco dos Raparigueiros - Estádio Mané Garrincha

16h: Circuito Pipoka Azul - Praça Central, Varjão

16h: Rainha da Folia - CLN 07, Estacionamento 3, Riacho Fundo

16h: Bloco do Forró - Conjunto Cultural da República

16h: Rota 400 - SCLN 406/407

18h: Reveirock - Museu Nacional da República

20h: Brazfolia - Rua do Lago Veredinha, Brazlandia