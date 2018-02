Tradicionais bonecos gigantes de Olinda encerram o carnaval com festa

O tradicional cortejo dos bonecos gigantes de Olinda saiu nesta terça-feira (13), partindo da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, levando uma multidão às ruas no último dia de carnaval.

Figuras emblemáticas de Pernambuco, como o Homem da Meia Noite, e personalidades como Bob Marley, caíram no frevo.

Durante o carnaval de Olinda, foram cerca 1,5 mil desfiles de agremiações e mais de 230 atrações nos 13 palcos montados no sítio histórico e na periferia da cidade. De acordo com o governo do Estado, 1,7 milhão de foliões circularam por Pernambuco durante o carnaval.