Escolas de samba e afoxés marcam último dia do Ciclo Carnavalesco em Fortaleza

A terça-feira de carnaval em Fortaleza, último dia do Ciclo Carnavalesco, ainda reserva muita folia nos nove polos espalhados pela cidade. Pela manhã, as crianças têm espaço reservado no Passeio Público, no centro, com a apresentação da banda Só Alegria.

O polo do Benfica também terá atividades começando cedo e terminando só à noite. A música começa às 9h com a banda Pacote de Biscoito e termina com a apresentação do cantor Calé Alencar.

Na Avenida Domingos Olímpio, é a vez do desfile dos afoxés e das escolas de samba e, no aterrinho da Praia de Iracema, a programação do Ciclo Carnavalesco encerra a folia com o sambista Jorge Aragão e com o cantor pernambucano Johnny Hooker.

Confira a programação desta terça-feira:

Aterrinho, a partir das 17h

Banda Patrulha

Johnny Hooker

Jorge Aragão

Mercado dos Pinhões, das 16h às 19h

Banda Dubaile

Benfica, das 9h às 18h

9h Banda Pacote de Biscoito

11h Bloco Hospício Cultural

13h Dona Leda

15h Projeto Brincar de Maracatu

17h Calé Alencar

Passeio Público, das 9h às 11h

Banda Só Alegria

Mercado da Aerolândia, das 17h às 20h

Tarcísio Sardinha e Banda

Mocinha, das 18h às 22h

Bloco Num Spaia Sinão Ienche

Mercado dos Peixes, das 17h às 19h

Charanga Os Foliões da Serra

Mercado Joaquim Távora, das 17 às 19h

Charanga Frevo Folia

Domingos Olímpio

15h30 Adeus Amélia

16h A Turma do Papelão

17h Afoxé Acabaca

17h40 Afoxé Oba Sá Rewá

18h20 Afoxé Oxum Odolá

19h Afoxé Filhos de Oyá

19h40 Afoxé Omôrisá Odé

20h20 Escola de Samba Corte no Samba

21h Escola de Samba Acaracuzinho

21h40 Escola de Samba Imperadores da Parquelândia

22h20 Escola de Samba Império Ideal

23h Escola de Samba Tradição da Bela Vista

23h40 Escola de Samba Girassol de Iracema