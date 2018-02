Liesa sorteia módulos dos julgadores do Grupo Especial. Confira

Em sorteio realizado na noite deste domingo (11), no Centro de Convenções Sulamerica, no Rio, ficaram definidos os módulos dos julgadores que atuarão nos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) informou que a julgadora Carolina Frajdenrajch, do quesito "Evolução", está ausente por motivos pessoais.

MÓDULO 01

Bateria – Ary Jayme Cohen

Harmonia – Deborah Levy

Samba-enredo – Mauro Costa Junior

Evolução – Edilberto Fonseca

Comissão de Frente – Marcus Nery Magalhães

Alegorias e Adereços – Soter Bentes

Fantasias – Paulo Paradela

Mestre-Sala e Porta-Bandeira – Paulo Rodrigues

Enredo – Artur Nunes Gomes

MÓDULO 02

Bateria – Sergio Naidin

Harmonia – Mirian Orofino Gomes

Samba-enredo – Clayton Fábio Oliveira

Evolução – Fabiana Sobral

Comissão de Frente – Sérgio Henrique Pereira

Alegorias e Adereços – Rebeca Kaiser

Fantasias – Regina Oliva

Mestre-Sala e Porta-Bandeira – Beatriz Badejo

Enredo – Johnny Soares

MÓDULO 03

Bateria – Cláudio Luiz Matheus

Harmonia – Célio Souto

Samba-enredo – Samuel Araújo

Evolução – Paola Novaes

Comissão de Frente – Paulo César Morato

Alegorias e Adereços – Madson Oliveira

Fantasias – Helenice Gomes

Mestre-Sala e Porta-Bandeira – Marilene Telles

Enredo – Pérsio Gomyde Brasil

MÓDULO 04

Bateria – Jorge Gomes

Harmonia – Humberto Fajardo da Silva

Samba-enredo – Eri Galvão

Evolução – Verônica Torres

Comissão de Frente – João Wlamir

Alegorias e Adereços – Teresa Piva

Fantasias – Gerson Martins

Mestre-Sala e Porta-Bandeira – Aurea Hãmmerli

Enredo – Marcelo Antonio Masô