De volta ao Grupo Especial, a Império Serrano abriu os desfiles na noite deste domingo (11), na Sapucaí, com o enredo "O império do samba na rota da China", do carnavalesco Fábio Ricardo. A escola fez uma viagem pela cultura chinesa, mostrando suas riquezas, tradições e modernidade.

A Império prestou uma homenagem especial ao cantor e compositor Arlindo Cruz, que sofreu um AVC em março do ano passado e continua internado em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro.

Um grupo de 270 pessoas atravessou a avenida, na frente da escola, vestindo calça branca e camiseta com a foto de Arlindo Cruz e a frase "O show tem que continuar", um dos versos de um samba que ele compôs.

Império Serrano leva as maravilhas e tradições milenares da China à avenida

Explorando conceitos como Yin e Yang e a história da Rota da Seda, a escola falou sobre as dinastias da China Antiga, as doutrinas religiosas chinesas e as invenções e heranças milenares.

Aspectos lúdicos também surgiram na avenida, como as pipas e as lanternas, brinquedos e sinos, acompanhados do grupo teatral que encenou a Dança do Dragão. A Grande Muralha também ganhou destaque no desfile.

Acompanhe a letra do samba:

O Império do Samba Na Rota da China

"Confio” no meu verde e branco a seguir

“Conceda” o caminho onde eu possa reinar

Império de tradições imponentes

Nos “Oriente” a desvendar

O sábio contou, eu guardei na memória

A lenda do chá que marcou a história

Numa cidade majestosa e proibida

Ganha vida, uma aquarela imperial

A dinastia registrada nos metais

Salve os ancestrais

Um legado imortal

Quando soar o gongo

Toca esse agogô

Roda a baiana, é festa um ritual de amor

A tradição milenar aprendendo a sambar

Com o melhor professor

A sabedoria tão perfeita

Feito um oásis de invenções

O “vento” sopra ao mundo uma “colheita”

Dos “frutos” que mudaram gerações

Sua “fortaleza” é o que me faz seguir

Sou mais um guerreiro a lutar por ti

“Não desfazendo de ninguém”

Voltei ao “meu lugar”

“Serrinha custa mas vem”

Pra ficar

Nossa coroa a brilhar

A China vem festejar

E anunciar o “novo ano”

Deixa o povo cantar

Matar a saudade do Império Serrano