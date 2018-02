No carnaval de rua carioca, domingo à tarde é dia de Rock Brasil na Praça Tiradentes, no centro da cidade. Em seu sétimo carnaval, o Toca Rauuul! , que reúne milhares de pessoas para curtir o repertório do lendário Raul Seixas (1945-1989) tem, desde o ano passado, a companhia no local do Bloco Exagerado, que reverencia outro ícone do rock brasileiro, Cazuza (1958-1990).

O Toca Rauuul!, resultado da diversidade de gêneros musicais que há alguns anos começou a despontar no carnaval carioca, surgiu no carnaval de 2011, durante uma apresentação do Sargento Pimenta, bloco que sai na segunda-feira de carnaval tocando exclusivamente o repertório dos Beatles. Frequentadores desse e de outros blocos alternativos, um grupo de amigos resolveu criar um dedicado ao repertório de Raul Seixas.

“O nome veio naturalmente, porque esse grito, 'Toca Rauuul! já existia muito antes da gente pensar no bloco”, conta Emilio Rangel, um dos fundadores. Trata-se de um bordão que ninguém sabe ao certo como começou e que passou a ser repetido em shows pelo Brasil afora, até virar em 2007 tema de uma música do cantor e compositor maranhense Zeca Baleiro.

Blocos reverenciam rock de Raul Seixas e Cazuza durante carnaval carioca

Na verdade uma banda de rock, que de um palco armado na praça faz mais de duas horas de show, o Toca Rauuul! nos últimos anos já transcende o carnaval, realizando shows em várias cidades do país ao longo do ano. “Mas o nosso trabalho tem mesmo cara de carnaval. Assim como o próprio Raul, que misturava rock com baião e outros gêneros, a gente também mistura o rock com os vários ritmos carnavalescos”, explica Rangel.

Fantasiado de Deus, com um estandarte tridimensional inspirado em um verso de Gita , canção de Raul, Emilio Rangel abriu o show gritando palavras de ordem contra a atual crise da cidade e do estado. “Parem o desmantelamento do Rio de Janeiro”. Bem-humorado, o estandarte fazia trocadilho com o verso Eu sou o início, o fim e o meio da canção, substituído pelas fotos e nomes de três personalidades da música brasileira: “Vinicius, Tim e Ney”.

Idealizado pelo produtor musical Rafael Braga, o Bloco Exagerado é mais recente. Surgiu há três anos, reunindo músicos de rock e de escolas de samba. Cantor do bloco, Elton Alves aposta na parceria com o Toca Rauuul! : “Eu acredito que em grande parte é o mesmo público”.

A Praça Tiradentes já estava lotada na apresentação do Exagerado, que antecedeu o bloco dedicado a Raul Seixas. Junto com um grupo de amigos, todos fantasiados de romanos, Ricardo Martins, de 33 anos, morador do Méier, na zona norte da cidade, frequenta há alguns anos o Toca Rauul!.”Essa variedade musical é muito positiva para o carnaval do Rio”, elogiou.

A algumas centenas de metros da Praça Tiradentes, na Rua do Lavradio, centenas de pessoas curtiam outro exemplo dessa diversidade musical do carnaval carioca: as bandas que se apresentavam no segundo dia da Lavradio Jazz Fest.