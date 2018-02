Carnaval de Olinda começa nesta quinta-feira com show de Alceu Valença

Começa oficialmente às 18h desta quinta-feira (8) o carnaval de Olinda, em Pernambuco. A atração principal da abertura da festa é o cantor Alceu Valença, que fará show gratuito em palco montado na Praça do Carmo. A programação dos festejos de Momo na cidade patrimônio histórico conta com dez palcos e apresentação de diversos artistas até a quarta-feira (14).

Ao todo, de acordo com a organização oficial do evento, serão investidos cerca de R$ 8,5 milhões na folia olindense.

A cidade deve receber, nos sete dias de festa, 2,3 milhões de pessoas, segundo estimativa da prefeitura da cidade. O palco da festa de abertura do carnaval traz uma homenagem a Tito Lívio, cantor e compositor pernambucano que morreu em novembro de 2017.

A festa de abertura começa com desfile de agremiações. Às 20h, está marcado show com o cantor Rogério Rangel e às 21h haverá um tributo a Tito Lívio com Didi e convidados. A partir das 22h30, Alceu Valença comanda a festa.

Serviço:

Polo Tito Lívio (Praça do Carmo, na Avenida Liberdade - próximo ao coreto)

18h - Desfile de Agremiações

20h - Rogério Rangel

21h - Tributo a Tito Lívio (Didi e convidados)

22h30 - Alceu Valença