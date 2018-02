'Carnafunk - Bloco do 150 BPM' acelera o ritmo em Guaratiba

Liderado pelo DJ Polyvox, o “Carnafunk – Bloco do 150 BPM”, a folia acelerada promete sacudir a massa e embalar os foliões na praia da Brisa, em Guaratiba, nos quatro dias de carnaval. Ao lado de Polyvox, estarão as musas MC Marcelly, como rainha e Taty Princesa, como madrinha, dando um toque especial à festa. O nome do bloco faz referência a uma nova vertente do Funk Carioca, que possui um ritmo mais acelerado e contagiante com 150 batidas por minutos (bpm), por isso 150 bpm.

Para fazer a alegria da galera e arrastar a multidão, o bloco vai contar com um time de primeira. Serão mais 40 Dj´s do ritmo 150 bpm, além de dezenas de Mc´s, que vão cantar suas músicas seguindo a batida acelerada. Entre os DJs figurarão Henrique da VK, Iasmin Turbininha, Renan da Penha, WC do Karatê, DJ Gabriel do Borel, Lucian do Antares, DJ ZulLu, Dj Wendel CZR, DJ Creu, Dj Rodrigo Fox, Dj Zebrinha, Dj Jamaica entre outros. Dominando os microfones estarão Marcelly, Jaula da Gostosudas, Mc Palito, Mc Novinho, Mc G7, Mc Gutty , GW, Bonde das Maravilhas, Tonzão, Mc Gabbi, Mc Márcio Mc Creu, Mc Gorila entre outros.

Além de entreter os foliões, o evento tem como objetivo apresentar ao público do Rio esta nova variante do funk, que já é sucesso em diversos lugares do Brasil, mas que por aqui ainda está pouco difundida, afirmou o criador do ritmo e idealizador do bloco, DJ Polyvox.