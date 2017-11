Gestão Empresarial é tema de workshop em Nova Iguaçu

No próximo dia 23 de novembro (quinta-feira), entre 15h e 21h, o Centro de Empreendedorismo – Solace Institute promove workshop sobre Gestão Empresarial, com objetivo de orientar empresários a alcançarem melhores resultados para o ano de 2018. A capacitação será realizada no Centro de Nova Iguaçu, com vagas limitadas.

Dividido em três pilares (a pessoa, o negócio e o mercado), o encontro irá tratar de temas relacionados ao comportamento do empreendedor; como posicionar estrategicamente o negócio; e quais ações devem ser adotadas para que seu negócio seja cobiçado pelos clientes.

A palestra será ministrada pelo consultor, coach e especialista em Gestão de Negócios, Fabio Stumpf, que possui mais 20 anos de experiência no mercado e mais de 3 mil profissionais capacitados em todo Brasil. É mestre em Gestão Estratégica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Stumpf é diretor-executivo na Solace Institute, no Rio, e mentor do Programa de Startups InovAtiva. Atua também com Implantação de Sistemas de Gestão Empresarial, além de coordenar projetos de treinamento de empreendedores e Desenvolvimento de Líderes.

Também participa do evento o diretor da Envisione - Assessoria Contábil, Renato Coelho. É bacharel em Ciências Contábeis, professor, palestrante e consultor em Gestão Empresarial com mais de 15 anos de experiência.

As inscrições podem ser feitas pelo site (canal.solace.net.br/comprar-ene). Mais informações pelo telefone (21) 3613-6999 ou e-mail comercial@solace.net.br.