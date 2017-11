Edital contempla projetos para pessoas com deficiência

A Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) e o RioSolidario estão com inscrições abertas para mais um edital de seleção de instituições de atendimento à pessoa com deficiência. No valor de R$ 1,4 milhão, o Autonomia 6, através do Programa Loterj Já, receberá as candidaturas dos projetos até 23 de novembro. Este é o terceiro edital lançado em 2017. Juntos, todos somam mais de R$ 6 milhões para apoio às instituições que atendem pessoas com deficiência.

– A Loterj doa 70% do seu lucro para ações sociais, e muitas delas exclusivamente voltadas para a pessoa com deficiência: desde aparelhos indispensáveis à continuidade da vida até despesas com manutenção de equipes especializadas – disse o presidente da Loterj, Sérgio Ricardo de Almeida.

O edital de chamamento público é voltado para as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que prestam assistência às pessoas com deficiências motora, visual, intelectual, auditiva ou múltiplas.

A presidente do RioSolidario, Maria Lucia Horta Jardim, reforçou que um dos principais projetos da instituição é o Autonomia Sim, voltado para pessoas com deficiência.

– Já estamos no 6º edital e entendemos a importância deles no processo de garantia da inclusão de pessoas com deficiência. Com estes recursos, as instituições podem desenvolver, ampliar e aprimorar projetos que proporcionem a eles uma melhor qualidade de vida – afirmou Maria Lucia Horta Jardim.

Uma das instituições beneficiadas em edital anterior foi a Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos (APADA).

– Conseguimos abrir o Centro de Atendimento de Diagnóstico Audiológico, que permite realizar uma média de 250 exames por mês – ressaltou a presidente Mirian Rodrigues.

O edital está publicado nos sites www.loterj.com.br e www.riosolidario.org.