Workshop sobre Recursos Humanos acontece no Centro do Rio

No sábado (28), das 9h às 13h, acontecerão palestras gratuitas sobre: Linkedin e networking, liderança eficaz e coaching de carreira, na Rua da Quitanda, 185 – sala 302 – no Centro do Rio de Janeiro. Não é necessária inscrição.

O objetivo é apresentar um modelo de empoderamento pessoal, mostrando formas de se recolocar e crescer no mundo corporativo. O Workshop está sujeito à lotação da sala (20 vagas) e as inscrições serão realizadas por ordem de chegada. Consultores com vasta experiência profissional na área comercial de saúde ministrarão as palestras.

Palestras:

9h até 10h30: Linkedin avançado - Como expandir o seu networking – com Vinícius Freitas, possui mais de 27 anos de experiência em gestão, treinamento, vendas e marketing farmacêutico

10h30 até 12h: Liderança eficaz - Foco em pessoas ou resultados? - com Simone Andretti, mais de 25 anos de atuação em empresas nas áreas de marketing & vendas, planejamento, processos empresariais, alinhamento organizacional, negócios e inovação.

12h até 13h: Coaching de carreira - Autoconfiança para o sucesso profissional, - com André Reis, sócio-diretor da Repfarma, 30 anos de experiência em gestão de treinamento e marketing farmacêutico. Autor do livro Fundamentos da Propaganda Médica.

Informações: Telefone: 21 3553 2673 / Email: atendimento@repfarma.com