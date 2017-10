Supermercados Mundial contrata 600 profissionais para loja na Barra da Tijuca

O Mundial, rede de supermercados carioca, seleciona profissionais para a nova loja na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Prevista para ser inaugurada no primeiro semestre de 2018, a nova unidade ampla e moderna terá ao todo 600 colaboradores, 500 vagas para estacionamento e 40 checkouts.

As oportunidades são para diversos setores, entre eles empacotadoras, fiscal de caixa, fiscal de prevenção e perdas, jovem aprendiz, e o início é imediato. Para todas as vagas é necessário ter disponibilidade para trabalhar no horário de 14h às 23h. No momento da contratação, os profissionais selecionados serão redirecionados para as lojas da Zona Oeste, como Curicica, Recreio, Barra da Tijuca, Freguesia e Praça Seca, até a nova filial ser inaugurada.

Durante a seleção, os candidatos passam por entrevista individual e palestra de integração. Entre os benefícios oferecidos pelo Mundial estão salário compatível com a função, alimentação no local de trabalho supervisionado por uma nutricionista, assistência médica e odontológica (extensiva aos dependentes), seguro de vida, assistência jurídica, assistência social, cartão farmácia, bilhete único carioca e intermunicipal, plano de carreira e prêmio assiduidade. Os candidatos interessados devem enviar o currículo para o e-mail curriculorh@supermercadosmundial.com.br ou podem levar diretamente ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da filial mais próxima da residência.

De acordo com Fabiane Moura, coordenadora de RH do Mundial, as chances de crescimento profissional na empresa são grandes. “A rede investe em seus funcionários, forma e capacita jovens aprendizes, e conta com um plano de carreira. Temos exemplos de colaboradores que iniciaram na empresa em funções operacionais e hoje atuam em cargos gerenciais”, comenta a profissional.

Informações sobre as vagas:

Cargo: Empacotadoras

Vagas: 300

Perfil do candidato: para esta função as contratações são apenas para o sexo feminino e é necessário ter o ensino fundamental completo

Cargo: Operadores de mercearia (repositores)

Vagas: 50

Perfil do candidato: para esta função as contratações são apenas para o sexo masculino e é necessário ter o ensino fundamental completo

Cargo: Fiscal de caixa

Vagas: 20

Perfil do candidato: para esta função as contratações são para ambos sexos e é necessário ter o ensino médio incompleto

Cargo: Fiscal de Prevenção e Perdas

Vagas: 30

Perfil do candidato: para esta função as contratações são para ambos sexos e é necessário ter o ensino fundamental completo

Cargo: Operadores de cozinha

Vagas: 10

Perfil do candidato: para esta função as contratações são para ambos sexos e é necessário ter o ensino fundamental completo

Cargo: Operadores de estacionamento

Vagas: 20

Perfil do candidato: para esta função as contratações são para ambos sexos e é necessário ter o ensino fundamental completo

Cargo: Operadores de perecíveis

Vagas: 100

Perfil do candidato: para esta função as contratações são para ambos sexos e é necessário ter o ensino fundamental completo

Cargo: Operadores de depósito

Vagas: 50

Perfil do candidato: para esta função as contratações são para ambos sexos e é necessário ter o ensino fundamental incompleto

Cargo: Jovem Aprendiz

Vagas: 50

Perfil do candidato: para participar do programa o jovem deverá ter idade mínima de 14 anos e idade máxima de 24 anos incompletos, além de estar cursando o ensino fundamental ou o ensino médio