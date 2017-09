Evento em SP debate as melhores práticas de gestão de pessoas nas empresas

Nesta quarta-feira, dia 27/09, acontece o III Fórum Nacional de Gente & Gestão, em São Paulo. Realizado pela consultoria em gestão Visagio, o evento tem como objetivo promover a discussão sobre as melhores práticas do modelo de Gente & Gestão e trazer informações úteis para o desenho das estratégias de gestão de pessoas das empresas.

Os executivos Marcelo Silva, vice-presidente do conselho da Magazine Luiza, Henrique Carsalade, CEO da Brookfield Energia e Fábio Kapitanovas, diretor de Gente & Gestão da Ambev, estão entre os presentes na mesa de debates do evento, que também contará com exposição de cases, além da apresentação dos resultados da 3ª edição da pesquisa 'Melhores Práticas em Gente & Gestão'.

Realizada anualmente pela Visagio, a pesquisa deste ano teve a participação de mais de 80 empresas de médio e grande porte, de diferentes setores da economia, entre elas TV Globo, CBO, Klabin, Equatorial, Vale e Itaú.

O evento é destinado a empresários e executivos interessados no tema e acontece no dia 27 de setembro, quarta-feira, das 9h às 13h, no Bourbon Convention Ibirapuera Hotel​, que fica na Avenida Ibirapuera, 2927, no bairro Moema, em São Paulo. O valor da inscrição para as empresas não participantes da pesquisa é de R$ 800,00 e os interessados devem acessar o site www.forumgenteegestao.com.br. As vagas são limitadas.