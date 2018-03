Um oásis na região metropolitana

Estudos da Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro identificaram que a região metropolitana mantém 36,27% de seu território verde conservado e, desse total, 10,96%, ou seja, praticamente um um terço está localizado na Baixada Fluminense. Sabedores de que grande parte dessas áreas são espaços protegidos, como parques, reservas e estações ecológicas, a Secretaria de Estado de Turismo começou um amplo trabalho para que os dez municípios que compõem a região desenvolvessem um dos segmentos que, segundo o Ministério do Turismo, mais atrai turistas estrangeiros para o Brasil: natureza, ecoturismo e aventura.

O primeiro passo foi dado com a alteração do nome de Baixada Fluminense para Baixada Verde. A ideia é dar mais visibilidade à área que apresenta um forte potencial turístico ainda inexplorado. É importante lembrar que a região é cortada por importantes rodovias do país, possui ampla rede hoteleira, com 77 estabelecimentos, e 228 agências de turismo, aptas a dar suporte aos visitantes. Outros pontos favoráveis para trabalhar o turismo são a pouca distância entre os municípios, que facilita a criação de roteiros integrados, e a sua localização, na faixa central das regiões Costa Verde e Serra Verde Imperial, formando um corredor verde dentro do Estado do Rio de Janeiro.

O trabalho para consolidar o turismo do estado continuou com reuniões constantes com os gestores da atividade dos dez municípios para a criação do Fórum Regional de Turismo da Baixada Verde. Em seguida, em parceria com o Sebrae-RJ, começaram os estudos para a criação do Plano Estratégico do Turismo do Baixada Verde, que acaba de ser lançado. Esse documento é de fundamental importância, pois traça metas e objetivos, auxilia no reconhecimento de problemas futuros, permite a identificação e exploração das oportunidades de mercado, agiliza a tomada de decisões e facilita a criação de mecanismos de avaliação e controle da atividade. No caso da Baixada Verde, foram definidos cinco eixos estratégicos, como infraestrutura, políticas públicas, qualificação, mercado e gestão e monitoramento de todos os impactos ambientais, econômicos e socioculturais. Um trabalho completo que abrange todas as áreas que, de alguma forma, caminham lado a lado com o turismo. Dessa forma, criaremos um desenvolvimento sustentável para a região.

O Brasil é considerado, pelo Fórum Econômico Mundial, como o país com maior potencial turístico em recursos naturais, pois possui a maior biodiversidade de espécies do mundo, distribuídas por seis biomas e três grandes ecossistemas marinhos. A Baixada Verde é uma forte candidata a se tornar, muito brevemente, uma região de destaque dentro desse enorme universo natural nacional.

*Secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Estadual de Turismo-RJ