Prefeito que sugeriu 'castrar' meninas é expulso de partido

O Solidariedade comunicou, neste domingo (17), que tomou a decisão de expulsar de seus quadros o prefeito de Barra do Piraí (RJ), Mário Esteves, por conta de uma declaração na qual o gestor sugeriu "castrar" as meninas do município, de cerca de 93 mil pessoas, para controlar o número de crianças nascidas e, consequentemente, diminuir a taxa populacional da cidade.

"O que não falta em Barra do Piraí é criança. Tem que começar a castrar essas meninas e controlar essa população. É muito filho, [sic] é no máximo dois. Tem que fazer uma lei lá na Câmara,[…] haja creche para ser construída". A declaração foi feita na última quinta-feira (14), durante a inauguração de uma estada.

Em nota, a Prefeitura chegou a dizer que o discurso foi feito em um momento de “descontração” e que não houve intenção de incentivar qualquer prática danosa ou preconceituosa contra as mulheres, mas a justificativa não convenceu as lideranças do partido do qual era filiado.

Corroborando uma nota emitida pela OAB de Barra do Piraí, que classificou a atitude do prefeito como "ato de misoginia retrógrada e machista", o deputado federal Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), presidente do diretório estadual do partido, decidiu pela expulsão de Esteves "por sua fala misógina, demonstrando total desrespeito às mulheres". A decisão foi unânime.

"O Solidariedade não tolera discursos, ações e demonstrações de qualquer tipo de preconceito", afirma a nota.

O prefeito de Barra do Piraí se elegeu em 2020 pelo Republicanos, com 21.424 votos no total, e depois migrou para o Pros, partido que foi incorporado neste ano ao Solidariedade após a fusão entre os dois partidos.

Na antevéspera, a direção do Solidariedade em São Paulo já havia determinado outra expulsão, a do advogado Hery Kattwinkel, por ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no início do julgamento dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Kattwinkel era o responsável pela defesa de um dos réus condenados pelo Supremo e viralizou ao confundir os livros clássicos "O Pequeno Príncipe", de Antoine de Saint-Exupéry, com o "O Príncipe", do filósofo italiano Nicolau Maquiavel.

Entenda o caso

No evento da última quinta-feira, Esteves primeiro chamou seu secretário municipal de Saúde, Dione Caruzo, para comunicar a ideia de castração feminina, e disse que iria sugerir o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal. Na sequência de sua fala, o prefeito insistiu no raciocínio:

"O que não falta em Barra do Piraí é criança. Cadê o Dione [secretário de Saúde]? Tem que começar a castrar essas meninas. Controlar essa população. É muito filho, cara", diz Mário Esteves

O prefeito falou ainda que deveria haver uma lei que limitasse a dois a quantidade de filhos por mulher na cidade.

"É no máximo dois. Tem que fazer uma lei lá na Câmara. Haja creche para ser construída ao longo dos próximos anos. Tem que ter um projeto federal, estadual e municipal, porque precisa sim desse controle. É muita responsabilidade colocar filho no mundo", discursou ele.

INACEITÁVEL E INACREDITÁVEL a fala do prefeito de Barra do Piraí sobre a “castração” de mulheres. O controle demográfico é proibido por lei e vai na contra mão do que exige a Lei do Planejamento Familiar. O governo precisa pensar em maneiras de garantir os direitos básicos a… pic.twitter.com/dnpFI0EhKS — Jandira Feghali ???????????? (@jandira_feghali) September 17, 2023

Em suas redes sociais, Esteves se manifestou sobre o assunto neste domingo, sem mencionar a expulsão do partido. Em uma publicação, ele afirmou que "as palavras nem sempre refletem as verdadeiras intenções", e culpou a repercussão do caso a um "erro de comunicação" e à forma "como interagimos no mundo digital".

O prefeito ainda explicou ainda que houve um "equívoco na troca do termo técnico - 'laqueadura' - por 'castrar" e que não teve "intenção de ofender quaisquer parcelas da população, muito menos mulheres".

A assessoria do prefeito disse que ele não irá comentar sobre a decisão do partido.