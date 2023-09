Morre socialite que deu golpe de R$ 725 milhões na própria mãe

A atriz Sabine Boghici, de 49 anos, que chegou a ser presa no ano passado acusada de aplicar um golpe de R$ 725 milhões contra a própria mãe, a francesa Geneviève Boghici, de 82 anos, morreu, na tarde desta quinta-feira (14), ao cair de seu apartamento, no quinto andar de um prédio na Lagoa, na zona Sul do Rio de Janeiro.

Ela chegou a ser socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto em estado gravíssimo, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não resistiu aos ferimentos. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). caso vai ser investigado pela 15ª DP (Gávea).

Relembre o golpe

A herdeira do romeno Jean Boghici, um dos maiores colecionadores e negociantes de artes do Brasil, morto em 2015, elaborou um plano, no início de 2020, para ficar com todo o dinheiro da mãe. O primeiro passo foi contratar uma mulher para abordar a mãe no meio da rua e alertá-la sobre uma morte iminente na família — no caso, a da própria filha.

Essa mulher, que se disse vidente, levou a idosa a outras duas comparsas, apresentadas como uma cartomante e uma mãe de santo, que confirmaram a previsão e lhe sugeriram pagar por "um trabalho" para salvar a filha. Assustada, a idosa contou tudo para a filha, que, então, prosseguiu com o plano e suplicou para a mãe fazer o trabalho espiritual. A idosa obedeceu e fez, em um intervalo de 15 dias, pagamentos que totalizaram R$ 5 milhões.

Entre os crimes pelos quais ela e os demais acusados respondem estão estelionato, extorsão, roubo majorado, sequestro e cárcere privado - todos eles considerados "crimes continuados", alguns por até 40 vezes.

A operação que levou Sabine e os demais à prisão foi realizada pela Polícia Civil em 10 de agosto do ano passado. Além do dinheiro embolsado, Sabine foi acusada de subtrair 16 obras de arte da própria mãe, que incluíam peças de Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti. Só um dos quadros, Sol Poente, de Tarsila do Amaral, foi avaliado em R$ 250 milhões.



Depoimento seria na próxima semana

Sabine e Rosa seriam interrogadas numa audiência do processo, no próximo dia 21, na 23ª Vara Criminal da Capital.