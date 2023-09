Caso Kayky Brito: passageira diz à polícia que motorista 'não estava correndo'

A passageira que estava no carro de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito no último sábado (2), na orla da praia Barra da Tijuca, afirmou em depoimento que o motorista que conduzia o veículo não estava em alta velocidade. O testemunho foi concedido durante oitiva na 16ª DP, também na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

A dentista saía do Shopping Península e estava a caminho do condomínio Barramares. Após depor, ela conversou com jornalistas presentes no local.

“Ele não estava em excesso de velocidade, ele estava bem tranquilo. Durante a colisão, o meu corpo nem foi tanto para a frente. O motorista estava em uma velocidade tranquila, mas eu estava muito nervosa porque estava com a minha filha. Eu teria percebido se ele estivesse correndo muito e teria pedido para ele reduzir a velocidade porque eu estava com a minha filha”, afirmou Maria Estela.

Um trecho do depoimento diz: "Passageira ia do Península para o Barramares; que ambas estavam no banco de trás e sem cinto; que não houve impacto; que não foi projetada (com a batida); que não percebeu que ele [o motorista] corria, caso contrário iria colocar o cinto, que imaginou num primeiro momento que era uma colisão com uma moto".

Maria Estela chegou à delegacia, acompanhada da mãe, por volta das 16h desta segunda. Ela contou que a filha, de dez anos, ficou muito assustada após o atropelamento:

“Minha filha estava muito nervosa. Eu saí e falei para ela não olhar, porque ela estava chorando. Apareceu um outro Uber para me levar para casa, mas o motorista veio e perguntou como que eu estava. Eu perguntei se ele já tinha chamado socorro. E praticamente foi isso".

A passageira também disse que deu seu número de telefone ao motorista, caso fosse preciso entrar em contato. "Ele foi muito atencioso durante todo o percurso e também depois do atropelamento. Ficou bem abalado e parece ser uma pessoa bem tranquila."

A velocidade máxima permitida na via onde Kayky Brito foi atropelado é de 70 km/h. Nesta segunda, o prefeito Eduardo Paes fez um post dizendo que vai cobrar um estudo para reduzir a velocidade na orla.

"O atropelamento do ator Kayky Brito mostra bem que a velocidade permitida em muitas vias da cidade é excessiva. Imaginar que nossa Orla - um lugar de contemplação, lazer e paz - tem velocidade máxima de 70 km é um absurdo. Independentemente de responsabilidades no caso em questão, não é admissível manter isso", escreveu.

Entenda o caso

Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada na Avenida Lucio Costa, altura do número 4.700, na Barra, quando atravessava a via fora da faixa de pedestres. Ele teve traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo.

Inicialmente, a equipe do Corpo de Bombeiros encaminhou o ator para o hospital municipal Miguel Couto, no Leblon. Depois, ele foi transferido ao Hospital Copa D’Or, em Copacabana, onde foi entubado e sedado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI.. O boletim médico mais recente divulgado pelo hospital informou que, nesta segunda, Kayky Brito "passou por fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso".

O motorista que conduzia o veículo parou para prestar socorro. Em seguida, foi encaminhado à 16ª DP e ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio, onde fez exame de alcoolemia. Segundo a polícia, não foi constatado consumo de bebida alcoólica pelo condutor.