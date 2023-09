Após atropelamento de Kayky Brito, Paes diz que vai reduzir limite de velocidade na orla carioca

Após o atropelamento do ator Kayky Brito na madrugada do último sábado (2), enquanto ele atravessava uma pista na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes (PSD) disse que vai reduzir a velocidade em toda a orla da capital fluminense.

Em publicação feita no Twitter, nesta segunda-feira (4), Paes reconheceu que a velocidade permitida em vias da cidade é “excessiva”. Na Avenida Lúcio Costa, onde ocorreu o acidente, o limite é de 70 km/h, por exemplo. Paes determinou que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) apresente uma mudança nas vias que ficam em toda orla da cidade. A declaração foi dada em uma postagem nas redes sociais.

"O atropelamento do ator Kayky Brito mostra bem que a velocidade permitida em muitas vias da cidade é excessiva. Imaginar que nossa orla, um lugar de contemplação, lazer e paz - tem velocidade máxima de 70km/h é um absurdo. Independentemente de responsabilidades no caso em questão, não é admissível manter isso. Já determinei que a CET-Rio me apresente ainda essa semana uma mudança no limite da orla do Rio. E vamos avançar com essas mudanças em outras vias da cidade”, afirmou o prefeito.

O ator Kayky Brito foi atingido por um motorista de aplicativo que levava passageiros do Recreio dos Bandeirantes para a Barra. O exame de alcoolemia mostrou que o condutor não estava embriagado. No veículo, havia também uma mulher e um bebê.

Em depoimento à polícia, o motorista disse que o ator apareceu “repentinamente correndo” no meio da pista. Câmeras de segurança de um quiosque na Praia da Barra da Tijuca corroboram essa afirmação. Ele alegou, também, que estava dentro da velocidade permitida. Nesse caso, só a perícia que vai conseguir determinar a velocidade exata do veículo no momento da colisão.

Kayky está internado em estado grave no Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio. Ele foi diagnosticado com politraumas pelo corpo, além de um traumatismo craniano, que é o que mais preocupa os médicos. O ator foi sedado e entubado para respirar melhor.

O boletim divulgado neste domingo pelo hospital indica que ele está "sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI".