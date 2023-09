Comissão de Direitos Humanos da Alerj vai discutir políticas de prevenção ao homicídio de crianças e adolescentes

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realiza nesta segunda-feira (4) audiência pública para debater políticas deprevenção e enfrentamento a homicídios de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. A reunião será às 10h, no auditório 1801 do Edifício Lúcio Costa, sede do Legislativo fluminense, e poderá ser acompanhada, ao vivo, pelo Youtube Alerj Digital.

Segundo pesquisa do Instituto Fogo Cruzado, apenas na Região Metropolitana, 601 crianças e adolescentes foram baleados nos últimos sete anos, o que deixou 267 mortos. Em 2022, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), 52 crianças e adolescentes foram mortos por intervenção de agentes do Estado. A maioria das vítimas eram negras. Somente este ano, pelo menos, 24 crianças e adolescentes foram mortos por armas de fogo.

“O assunto é urgente e precisa envolver todas as instituições que estarão conosco, mas, fundamentalmente, precisamos também que a sociedade civil se mobilize contra uma política que, apesar de vitimar mais pretos e pobres, afeta a todos. Estamos todos inseguros se as crianças e os adolescentes não têm a devida garantia de proteção e cidadania resguardadas. Esse debate precisa ser humanizado e o mais abrangente possível”, afirmou a presidente da comissão, deputada Dani Monteiro (Psol).

A reunião será promovida em parceria com o Comitê para Prevenção de Homicídios de Adolescentes (CPHA) e contará com a participação de instituições como o Unicef, o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente (Cedeca), e de famílias que perderam seus filhos em decorrência de ações do Estado.