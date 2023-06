Reta final das inscrições para o Parlamento Juvenil de 2023

As inscrições para a 14ª edição do Parlamento Juvenil, realizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de Educação (Seeduc), estão na reta final. O prazo para participar do programa, que é voltado a alunos da rede estadual de ensino, se encerra no próximo dia 25. Para ser parlamentares juvenis, os estudantes de 14 a 17 anos que estão no 1º ou 2º ano do ensino médio devem se inscrever pelo site do PJ.

Até agora, o Parlamento Juvenil de 2023 conta com inscrições em 69 cidades e a 14ª edição já se consagra como um sucesso: as participações superam o número do ano passado, quando 64 PJs participaram da iniciativa. Os alunos passam uma semana na Alerj vivendo a experiência do trabalho legislativo e cumprindo funções de um deputado estadual, como participar de comissões temáticas e votar projetos de lei. Cada município do Estado do Rio elege um parlamentar juvenil para representar a cidade na Casa.

O coordenador do programa, deputado Danniel Librelon (REP), lembrou da importância de garantir que todos as cidades do estado estejam representadas no PJ. “Nós acreditamos no potencial que nossos jovens carregam dentro de si e por isso queremos tornar nossa juventude protagonista de um futuro melhor para nosso estado. Vem para o Parlamento Juvenil, porque aqui você tem voz!”, afirmou o parlamentar, citando no final da sua fala o slogan da nova edição do PJ.

O PJ deste ano traz diversas novidades e uma delas é a movimentação itinerante pelo Rio de Janeiro. Na próxima semana, a equipe do programa vai visitar escolas situadas em municípios que estão sem inscrição. “Nesta segunda-feira (19/6), iremos para Seropédica. Estamos intensificando esforços para fazer campanha nas escolas das cidades que ainda não inscreveram representantes”, disse o gestor do PJ, Alessandro Santos. Ele contou que a ideia também é passar pelo Norte e Noroeste do estado. Quissamã, Conceição de Macabu, Miracema e Varre-Sai, por exemplo, são algumas das cidades das regiões que estão sem candidatos.

Nova edição é mais inclusiva

Em 2023, o programa será mais inclusivo: Os alunos do ensino fundamental também poderão votar no segundo turno das eleições para eleger os representantes de suas escolas, que devem ser do nível médio. Pela primeira vez, todo o processo será feito on-line. A ideia é garantir que mesmo os adolescentes que residem longe da Região Metropolitana façam parte do PJ. Outra novidade é que o programa vai ser inclusivo para pessoas surdas. Durante a semana parlamentar, que acontece quando os PJs vêm para a Alerj, um intérprete de Libras fará a comunicação de todas as atividades.

Para que os estudantes elaborem os projetos de lei de forma mais qualificada, o Parlamento Juvenil também vai oferecer cursos profissionalizantes sobre língua portuguesa, gestão orçamentária, ética no serviço público e técnicas legislativas, entre outros temas. A iniciativa é uma parceria com a Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro (Elerj), que irá oferecer materiais de apoio para os alunos acessarem mesmo após o fim do programa.

Durante a vivência como deputados estaduais, que este ano acontecerá entre os dias 26 de novembro e 2 de dezembro, os estudantes elegem a mesa diretora, além de sugerirem e votarem projetos que podem virar leis. É o caso da Semana de Conscientização e Combate à Gordofobia, instituída no Calendário Oficial do estado pela Lei nº 10.020/23. A medida, apadrinhada pelos deputados Dani Monteiro (Psol) e Chico Machado (SDD), vem de uma proposta apresentada pelo estudante João Vitor Neves da Silva Bernardino, de Barra Mansa, que participou da 13ª edição.

Para profissionalizar ainda mais os alunos que participarão do PJ este ano, a coordenação também pretende manter uma monitoria para auxiliar os adolescentes durante a edição. “A nossa ideia, juntamente com o presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar (PL), é fomentar ainda mais esse projeto que tem crescido e resgatado os valores da vida pública”, afirmou Librelon. O parlamentar contou que espera que o programa ajude os PJs a manterem participação nas atividades políticas das suas regiões.

Na última terça-feira (13/6), o deputado recebeu em seu gabinete ex-parlamentares juvenis de 2022 para ouvir as expectativas e demandas deles em relação à nova edição. Letícia Santos, que representou Nova Iguaçu no último ano, contou que a experiência a ajudou a ter mais contato com as atividades da Alerj: “Consegui desenvolver projetos de cunho estudantil com deputados da Casa depois do PJ”.